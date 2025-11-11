Абай облысында 358,8 шақырым жергілікті жол жөндеуден өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл өңірде жергілікті жолдарды жөндеуге 21,4 млрд теңге бөлінді. Бұл туралы облыс әкімі Берік Уәли мәлім етті.
— Биыл көптен күткен республикалық маңызы бар «Қалбатау-Майқапшағай» автожолының 184 шақырымы аяқталды. Бұл бағыт өңірдің ішкі және сыртқы көлік байланысын жақсартып, облыстың көршілес Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарымен, сондай-ақ Қытай Халық Республикасымен шекаралық сауда-экономикалық қарым-қатынасын нығайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, «Талдықорған — Қалбатау — Өскемен» автожолының құрылысы аяқталуға жақын. Қазір негізгі бөлігіне асфальт төселіп, соңғы абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр, — деді Берік Уәли орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Өңір басшысы келтірген мәліметке сүйенсек, бүгінде Қытайдың Чайна Рэйлвей Эйша-Еуроп Констракшн Инвестмент компаниясымен («China Railway Asia-Europe Construction Investment Co.LTD») Семей қаласын айналып өтетін автожол салу бойынша келісімге қол қойылды. Жоба қазақ-қытай кәсіпорындарының бірлескен консорциумы негізінде 2028 жылға дейін жүзеге асырылады.
— Жергілікті жолдарды жөндеуге биыл 21,4 млрд теңге қарастырылды, бұл қаражатқа 358,8 шақырым жол жөндеуден өтіп жатыр. Оның ішінде Семей қаласының 52 көшесінде орташа жөндеу, 40 ауланы асфальттау жұмысы жүргізілді. Сондай-ақ 35 аула абаттандырылды. Қарағайлы және Энергетик шағын аудандарын «Омбы — Майқапшағай» тас жолымен жалғайтын жаңа көше пайдалануға берілді. Жоба аясында жаяу жүргіншілер мен веложолдар салынды және шамдардың тірегі орнатылды. Бюджет мүмкіндігіне қарай кезең-кезеңмен жолдар ретке келтіріледі, — дейді ол.
Одан әрі Берік Уәли Семейдегі жаңа көпір жобасына қатысты түсінік берді.
— Көпірлердің жағдайына келетін болсақ, Семейде төрт жолақты жаңа көпір салу жобасы іске асып жатыр. (Жобаның құны — 46,6 млрд теңге, 2025 жылға дейін игерілгені — 16,8 млрд теңге, 2025 жылға бөлінгені — 10,3 млрд теңге). Жоба Мемлекет басшысының қолдауымен, Қытай Халық Республикасымен өзара іс-қимыл аясында қайтарымсыз қаржы (грант) есебінен аяқталады. Техникалық-экономикалық ынтымақтастық келісімге қол қойылды. Қалған құжаттар пысықталып жатыр, қаражат келесі жылы түседі деп жоспарланып отыр. Аспалы көпірдің үстіндегі жолға биыл жөндеу жұмыстары жүргізілді. Күрделі жөндеуден өткізу үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп жатыр, — деп түсіндірді облыс әкімі.
Айта кетейік, жыл басынан бері Абай облысында 159,9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.