    20:00, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Абай облысында аса ірі көлемдегі есірткі тасымалына тосқауыл қойылды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM - Абай облысының полиция қызметкерлері аса ірі көлемдегі есірткі заттарын тасымалдамақ болғандардың жолын кесті.

    Абай облысында аса ірі көлемдегі есірткі тасымалы
    Фото: Абай облыстық ПД

    «Аягөз-Шеп» стационарлық бекетінде полицейлер Өскемен қаласының 32 жастағы тұрғыны тізгіндеген Mitsubishi Pajero маркалы автокөлігін тексеру үшін тоқтатты. Тексеру кезінде жүргізушінің тыйым салынған заттарды тасымалдауы мүмкін деген күдік туындады.

    - Дәлелдерді жедел түрде тіркеу және тиісті әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында оқиға орнына кезекші тергеу-жедел тобы шұғыл түрде жеткізілді. Көлікті тінту барысында өсімдік тектес, жасыл түсті, өткір иісі бар зат салынған екі картон қорап табылды. Сот-химиялық сараптаманың қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 18 099,47 грамм болатын «кептірілген марихуана» есірткі заты болып шықты, - деп хабарлады облыстық полиция департаментінен.

    Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    есірткі
    Фото: Абай облысының полиция департаменті

    Еске салсақ, осыған дейін Абай облысының полицейлері алданған адамдарға алаяқтардың қайта хабарласып жатқанын ескерткені хабарланған. 

    Есірткімен күрес Қылмыс Абай облысы Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
