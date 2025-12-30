KZ
    22:29, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Абай облысында ауа райы қолайсыздығына байланысты жол жабылды

    CЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысында ауа райы қолайсыздығына байланысты жолдардың бірі жабылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, қалың қар жауып, жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты республикалық маңызы бар автокөлік жолында барлық көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды.

    - 30 желтоқсан сағат 22.30-дан бастап «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-Ресей Федерациясының шекарасы» тасжолының 1013-1062 шақырымы (Абай облысының шекарасы мен Алмасай ауылына бұрылыс арасындағы жол) жабылды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта. 

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін "Дәрмен" мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.

    Еске салсақ, осыған дейін жаңа жыл кешінде жол жағдайы қандай болатындығы хабарланған.

    Тегтер:
    Ауа райы Абай облысы Жол
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
