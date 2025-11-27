KZ
    Абай облысында бюджет қаражатын жымқырған ауылдық округтің бұрынғы әкімі сотталды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Үржар ауданы прокуратурасы ауылдық округтің бұрынғы әкімі қоғамдық жұмыстарға бөлінген 500 мың теңгеден астам қаражатты жымқырғанын анықтады.

    Шымкентте антикор төрағасының бұрынғы орынбасары 11 жылға сотталды
    Фото: freepik.com

    Прокуратура сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеп, материалдар процестік шешім қабылдау үшін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментіне жолданды.

    Соттың үкімімен бұрынғы әкім ҚК-нің 190-бабымен (алаяқтық) мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айырыла отырып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына сотталды.

    Үкім заңды күшіне енді. Мемлекетке келтірілген залал толық өтелді.

    – Абай облысының прокуратурасы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауаптылықтың бұлтартпастығын қамтамасыз ету және мемлекет пен қоғам мүдделерін қорғау жөніндегі жұмысты жүйелі түрде жалғастырады, - делінген облыстық прокуратура хабарламасында.

    Айта кетейік, Қызылордада мектептің бас есепшісі мен мұғалімдер аса ірі мөлшерде мемлекет қаржысын жымқырған.

    Сот Прокуратура Сыбайлас жемқорлықпен күрес Абай облысы Әкім
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
