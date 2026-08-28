Абай облысында Дегелең станциясының вокзалы қайта жаңғыртудан кейін ашылды
АСТАНА. KAZINFORM - Абай облысында Дегелең станциясының теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Нысанды жаңарту Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып жатқан теміржол вокзалдарын жаңғырту жөніндегі ауқымды бағдарлама аясында жүргізілді.
Дегелең станциясының теміржол вокзалы 1953 жылы салынған. Қайта жаңғырту аясында ғимарат жолаушыларға қолайлы жағдай жасау, қауіпсіздік пен қызмет көрсету сапасына қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, толықтай жаңартылды.
Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында нөлдік цикл құрылысы, ғимарат қаңқасын тұрғызу, сыртқы және ішкі әрлеу шаралары жасалды. Көлік министрлігі мәліметінше, сумен жабдықтау және кәріз желілерінің сыртқы инженерлік жүйелері, сондай-ақ ішкі инженерлік коммуникациялар жаңартылды.
Дегелең станциясының вокзалы II санатты вокзалдарға жатады. Станция арқылы Семей, Астана, Бейнеу, Маңғыстау, Алматы, Павлодар, Қарағанды және Қандыағаш бағыттарымен қатынайтын 8 жолаушылар пойызы өтеді.
Вокзалды қайта жаңғырту жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруға, жайлы әрі қауіпсіз жағдай жасауға, сондай-ақ теміржол инфрақұрылымы нысанының сыртқы келбетін жақсартуға бағытталған.
Айта кетейік, Қазақстанда 124 теміржол вокзалы жаңғыртылып жатыр. Көлік министрлігінің мәліметінше, жұмыс тек ғимараттардың сырты мен ішін жөндеумен шектелмейді. Жаңғырту кезінде вокзалдар жолаушыларға қауіпсіз әрі ыңғайлы болатындай етіп жаңартылады.