22:31, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
Абай облысында Ертіс өзеніндегі аспалы көпірдің астынан мәйіт табылды
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Бұл туралы Абай облыстық полиция департаментінің Telegram арнасынан мәлім болды.
- Полицияға Ертіс өзеніндегі мұз үстінде, аспалы көпірдің астынан адамның мәйіті табылғаны туралы хабарлама келіп түсті, - делінген хабарламада.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу жүріп, 23 жастағы марқұмның өлімінің себептері мен мән-жайлары анықталып жатыр.
