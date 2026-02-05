KZ
    Абай облысында Ертіс өзеніндегі аспалы көпірдің астынан мәйіт табылды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Бұл туралы Абай облыстық полиция департаментінің Telegram арнасынан мәлім болды.

    Фото: Астана әкімдігі

    - Полицияға Ертіс өзеніндегі мұз үстінде, аспалы көпірдің астынан адамның мәйіті табылғаны туралы хабарлама келіп түсті, - делінген хабарламада.

    Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу жүріп, 23 жастағы марқұмның өлімінің себептері мен мән-жайлары анықталып жатыр.

    Осыған дейін Абай облысындағы түзеу мекемесінде жанжал болып, бір сотталған көз жұмғаны турлы жаздық.

     

    Абай облысы
