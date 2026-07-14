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    Абай облысында қызды пышақтап өлтірді деген күдікпен 20 жастағы жігіт ұсталды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM - Абай облысы Бородулиха ауданында қызды өлтірді деген күдікпен ер адам ұсталды.

    СКО-да 22 жастағы жігіт кәсіпкерді өлтірді деген күдікке ілінді
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Облыстық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 13 шілде күні таңғы сағат 06:00 шамасында Бородулиха ауылында жергілікті тұрғын өз үйінің маңынан пышақ жарақаттары бар бойжеткеннің мәйітін тапқан.

    - Аталған дерек бойынша адам өлтіру фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері күдіктінің кім екенін анықтап, ауданның 20 жастағы тұрғынын қолға түсірді. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалды, - деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Тергеудің алдын ала мәліметінше, күдікті мен марқұм бір-бірін таныған. Олардың арасында жанжал шыққан.

    Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Атырауда әйелін қызының көзінше пышақтап өлтірген зейнеткер 15 жылға сотталғаны хабарланған.

    Қылмыс Абай облысы Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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