Абай облысында көлік басқару құқығынан айырылған адам қоғамдық автобус тізгіндеген
АСТАНА. KAZINFORM — Аталған факті бойынша құқық бұзушыға қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қабылданып, автобус арнайы айыптұраққа қойылды, деп хабарлайды Абай облысы ПД баспасөз қызметі.
Абай облысында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы кезекті профилактикалық іс-шара барысында өрескел құқық бұзушылық фактісі анықталды.
— Атап айтқанда, облыс аумағында орналасқан Алматы — Аягөз автожолының Аягөз — Үшарал бағыты бойынша 485-шақырымында полиция қызметкерлері «Setra» маркалы автобусын тексеруге тоқтатқан. Көлік құралын басқарған 38 жастағы азаматтың жеке басын және құжаттарын тексеру барысында оның 2023 жылы сот шешімімен 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды. Соған қарамастан, жүргізуші заң талаптарын елемей, қоғамдық көлік тізгіндеген. Бұл дерек жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу ғана емес, жолаушылардың және өзге де жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін жағдай болып есептеледі. Мұндай жауапсыз әрекеттер қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екені белгілі. Заң талаптарын сақтау — әрбір азаматтың міндеті ғана емес, адам өмірін қорғаудың басты кепілі, — делінген хабарламада.
Абай облысының Полиция департаменті көлік құралын басқару құқығынан айырылған азаматтардың жолға шығуы заңға қайшы екенін және мұндай әрекеттер жол қозғалысы қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретінін ескертеді.
— Көлік құралын заңсыз басқару ауыр құқықтық салдарға, сондай-ақ адам өмірі мен денсаулығына зиян келтіру қаупіне әкелуі мүмкін. Осыған байланысты барлық жүргізушіні жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, заң талаптарын бұзбауға және өз жауапкершілігін терең сезінуге шақырамыз, — делінген ПД таратқан ақпаратта.
