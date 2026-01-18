Екі облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Абай мен Қарағанды облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.
18 қаңтар сағат 19:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Абай облысы
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау –Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 756-1087 шақырым аралығы (Семей қаласы – Боғас ауылы);
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 778-967 шақырым аралығы (Аягөз қаласы – Қалбатау ауылы);
• «Семей – Қайнар» автожолының 8-284 шақырым аралығы (Семей қаласы – «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолына дейін);
• «Семей – Қайнар» автожолының 2-113 шақырым аралығы (Семей қаласы- РФ шекарасы);
• «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 320-941 шақырым аралығы, (Қарағанды облысы шекарасы – Боғас ауылы);
Қарағанды облысы
• «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 217-320 шақырым аралығындағы (Қарқаралы қаласы- Абай облысы шекарасы) рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 19 қаңтар сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.
Осыған дейін 14 облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазған едік.