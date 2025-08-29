KZ
    Абай облысында мәслихат депутаты 300 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді

    СЕМЕЙ.KAZINFORM – Абай облысы Аягөз аудандық мәслихатының «АMANAT» партиясынан сайланған депутаты, «ҚТЖ – жүк тасымалы» АҚ-на қарасты жергілікті теміржол депосының бастығы Алмас Жанатқалиевке қатысты қылмыстық іс қозғалды.

    Коррупция
    Фото: Kazinform

    Алдын ала мәлімет бойынша, ол ірі көлемдегі қаражатты жымқырды деген күдікке ілінген. Келтірілген шығын мөлшері шамамен 300 млн теңге.

    Бұл ақпаратты Абай облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті растады.

    – Қазіргі уақытта іс департаментте қаралып жатыр. Тергеудің мүддесі мен объективтілігін сақтау мақсатында басқа мәліметтер әзірге жария етілмейді, – делінген хабарламада.

    Еске салсақ, Ақтөбе облысында шенеунік пен депутаттар 672 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінгені хабарланған. 

