Абай облысында орманда адасқан сілеусін адамдардан пана тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысының Бесқарағай ауданына қарасты Жыланды ауылында тұрғындар кішкентай сілеусіннің бөлтірігін байқап қалған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Жануар жалғыз жүрген, сондықтан адамдар көмектеспесе, қыстан аман шығуы қиын болар еді. Ауыл тұрғындары мен «Семей орманы» резерватының Жаңасемей филиалының инспекторлары сілеусінді абайлап ұстап, оны жарақаттан қорғаған. Болжам бойынша, ол анасынан адасып қалған немесе орманда жоғалып кеткен.
— Мемлекеттік инспекторлар сілеусіннің бөлтірігін Семей қаласындағы Биологиялық орталыққа жеткізу туралы шешім қабылдады. Қазір ол жерде мамандар күтіп-бағып отыр. Орталықта жануарға қажетті көмек көрсетіліп, ветеринарлар тексеруден өткізді және оны мекеме балансына тіркеді, — деп хабарлады «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты.
Қазіргі таңда кішкентай сілеусіннің жағдайы жақсы, ол жаңа ортасына үйреніп келеді. Мамандар мұндай жағдайлардың өте сирек кездесетінін айтады.
Экологтар егер жабайы жануар елді мекен маңынан байқалса, оны өздігінен ұстауға тырыспай, бұл туралы табиғат қорғау қызметінің мамандарына хабарлау қажет екенін ескертеді.
Бұдан бұрын Ақмола облысында кішкентай сілеусін үйлердің ауласына кіріп кеткенін жазғанбыз.