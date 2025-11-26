Абай облысында полиция қызметкерін қорлаған адам жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – 57 жастағы облыс тұрғыны алкогольдік мас күйде полиция қызметкерін, оның қызметтік міндеттерін орындау кезінде қорлаған.
Оқиға полиция бөлімі ғимаратында болып, сот қарауына жолданды.
Үржар ауданының №2 аудандық сотының шешімімен ер адам билік өкіліне қатысты қорлау әрекеті үшін кінәлі деп танылып, оған 40 сағат міндетті қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындалды.
Абай облысы Полиция департаменті 2025 жылдың басынан бері облыс аумағында билік өкілдерін қорлау фактілерінің саны 19-ға жеткенін атап өтті. Бұл оқиғалар азаматтардың құқықтық тәртіпті сақтауы мен полиция қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде оларға құрметпен қарауы қажет екенін көрсетеді.
- Абай облысы Полиция департаменті тұрғындарды құқық тәртібін сақтауға шақырады және еске салады: полиция қызметкерлерін қорлау немесе олардың қызметіне кедергі жасауға бағытталған кез келген әрекет қолданыстағы заңнама аясында қатаң түрде тоқтатылатын болады. Полиция сондай-ақ осындай құқық бұзушылықтардың алдын алудың маңыздылығына назар аударады және азаматтарға даулы жағдайларды заңды жолмен шешуге, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылмауға кеңес береді, - делінген хабарламада.
