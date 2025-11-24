KZ
    02:15, 24 Қараша 2025

    Абай облысында төрт күн ішінде 17 мас жүргізуші ұсталды

     АСТАНА. KAZINFORM – Өңірде жүргізілген «Қауіпсіз жол» жедел алдын алу шарасының барысында жол апаттары мен жода жүру ережесін сақтау жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.

    полиция, патруль
    Фото: Абай облысының әкімдігі

    -Арнайы шара барысында мыңдаған жол ережесін бұзу әрекеттерінің жолы кесілді. 17 жүргізуші мас күйінде көлік басқарғаны үшін, 5 адам көлік жүргізу құқығынан айырылса да көлік басқарғаны үшін ұсталды,-делінген хабарламада.

    Нәтижесінде арнайы автотұраққа 71 көлік орналастырылды.

    Осыған дейін Ақтауда салық берешегі бар көліктерге кезекті рейд жүргізілгені туралы жаздық.

     

