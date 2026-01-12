Абай облысында із-түзсіз жоғалған бала алты сағат бойы құдықта болған
АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысы Чекоман ауылында бейнебақылау жүйелері ашық құдыққа абайсызда құлап кеткен 8 жастағы баланың нақты орналасқан жерін жедел анықтауға көмектесті. Бала шамамен алты сағат бойы құдықта болып, аман-есен табылды.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, сағат 14:00 шамасында 8 жастағы Райан үйінен ойнауға шығып, туыстарына барған, бірақ ол жақта ұзақ болмаған. Кейінірек бала далада қармен ойнап жүрген, қолында шанасы болған. Бір сәтте ол күтпеген жерден төмен құлап, құдықтың ішіне түскен.
Ата-анасы баланы шамамен сағат 18:00–де іздей бастады. Олар тыныш ауылда баланың достарының немесе туыстарының үйінде болуы мүмкін деп болжаған. Сағат 20:00 шамасында баланың жоғалғаны туралы ақпарат полицияның учаскелік инспекторы Алмас Бейсенбековке түскен. Ол уақытқа дейін ауыл тұрғындары мен туыстары баланы өз беттерінше іздеп, ауыл көшелерін аралап жүрген.
— Хабар алған соң учаскелік инспектор жедел түрде бейнебақылау камералары орналасқан әкімдік ғимаратына барған. Жазбаларды қарап шығуға шамамен 10 минут кеткен, сол арқылы баланың құдыққа құлап кеткені анықталған. Осыдан кейін полиция қызметкері дереу оқиға орнына барып, бірнеше минуттың ішінде баланы жер бетіне шығарып алған, — делінген ведомство хабарламасында.
Балаға медициналық көмек қажет болмаған. Учаскелік инспектормен әңгіме барысында Райан ең көп алаңдатқан нәрсе — енді мектепке қалай баратыны болғанын айтқан. Баланың абдырап қалмай, өзіне назар аудартуға тырысқаны да атап өтіледі: ол өтіп бара жатқан адамдар байқап қалар деген үмітпен қолғаптарын жоғарыға лақтырып жіберген.
— Қолда бар ақпаратқа сәйкес, бұған дейін ауылда су құбыры желісін тарту жұмыстары жүргізілген. Құрылыс бөлімі ТОО «QazConstruction» мердігер ұйымын мемлекеттік сатып алулардың жосықсыз қатысушысы деп тану және айыппұл өндіріп алу туралы сотқа талап арыз бергені хабарланды. Қазіргі уақытта Әкімшілік полиция басқармасы мердігер ұйымның қызметіне қатысты мән-жайларды нақтылап жатыр, — делінген облыстық ПД таратқан ақпаратта.
Полиция тұрғындарды балалардың жоғалып кету фактілері туралы дереу құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырады.
