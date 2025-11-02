Абай облысының Аягөз ауданында 600 орындық мектеп ашылды
СЕМЕЙ. KAZINFORM - Бүгін Аягөз қаласында «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында заманауи үлгідегі жаңа мектеп пайдалануға берілді.
Ашылу салтанатына облыс әкімі Берік Уәли, ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова қатысып, ұстаздар, оқушылар және ата-аналарды айтулы оқиғамен құттықтады.
-Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім саласына, мұғалімдердің мәртебесін көтеруге әрдайым ерекше көңіл бөліп келеді. Президенттің бастамасымен қолға алынған «Келешек мектептері» жобасы аясында Абай облысында үш мектеп салынды. Бүгін, міне, сол игі бастаманың жалғасы ретінде Аягөз қаласында 600 орындық төртінші мектептің ашылу салтанатына жиналып отырмыз. Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Досбергенқызына жерлестеріміздің атынан айрықша алғыс білдіреміз. Министр ретіндегі бірінші мектебін осы Абай елінде ашып жатқаны біз үшін үлкен мәртебе. Бұл мектеп Аягөз қаласындағы мектеп тапшылығы мәселесін шешуге септігін тигізеді. Шеткері аудан тұрғындарына арналған, барлық жағдай жасалған заманауи білім ордасы. Президенттің қолдауымен ашылып жатқан мектепте білім алған оқушылар алдағы уақытта республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысып, өз мүмкіндіктерін көрсетеді деп ойлаймыз. Жаңа мектеп құтты болсын!, – деді аймақ басшысы.
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында ашылған мектептердің өңірдің білім саласына тың серпін беретінін атап өтті.
«Халықаралық пәндік олимпиадалар, ғылыми жоба жарыстары бойынша 20 өңірдің ішінде Абай облысының оқушылары көш бастап тұр. Бұл Абай облысының жас өрендерінің ғылым мен білімге құштар екенін көрсетеді. Алдағы уақытта бюджет мүмкіндіктеріне қарай Ақсуат, Мақаншы, Үржар аудандарына «Келешек мектептерін» салуды қарастыратын боламыз. Жаңа мектеп құтты болсын! Осы мектептен білім алған оқушылар еліміздің ертеңіне үлес қосатын азаматтар болсын», - деді ол.
Оқу-ағарту министрі мектептің пәндік оқу кабинеттерін, зертханаларды, спорт залды аралап, оқушылармен, мұғалімдермен, ата-аналармен пікірлесті. Мектеп оқушыларының өнерін тамашалады. Облыс әкімімен бірге мектеп ауласына ағаш көшеттерін отырғызды.
Жаңа мектеп үш қабатты, заманауи талаптарға сай салынған үш ғимараттан тұрады. Жалпы аумағы 9 992,8 шаршы метр. 600 оқушыға арналған білім ордасында 35 оқу кабинеті бар. Оның ішінде физика, химия, биология, информатика, STEM және робототехника зертханалары толық жабдықталған. Сондай-ақ спорт және акт залдары, медициналық пункт, асхана мен алғашқы әскери дайындық кабинеті бар. Мектеп жаратылыстану-математикалық бағытта жұмыс істейді. Мұнда 42 педагог қызмет етеді, олардың арасында 10 педагог-зерттеуші, 8 педагог-сарапшы және 11 педагог-модератор бар. Оқыту толық қазақ тілінде жүргізіледі.
Бұл – биыл Абай облысында «Келешек мектептері» жобасы аясында ашылған төртінші білім ордасы. Бұған дейін Бесқарағай ауданында 300 орындық, Семей қаласының Қарағайлы ықшам ауданында 1200 орындық, Водный кентінде 600 орындық мектептер пайдалануға берілген болатын.
Қазіргі уақытта облыс орталығындағы Шығыс кентінде 300 орындық мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Жарма ауданының Суықбұлақ ауылында 100 орындық мектептің құрылысы басталды. Ақсуат ауданының Екпін ауылында 300 орындық мектеп құрылысына жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп, сараптамаға жолданған. Сондай-ақ Семей қаласындағы №11 орта мектепке жаңа ғимарат салу үшін жобалық құжаттар дайындалуда. Екі нысан да апатты деп танылған болатын. Бұл жобалар толық іске асқанда мыңға жуық баланың сапалы білім алуына мүмкіндік береді.