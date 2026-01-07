Абай облысының ормандарында жабайы жануарлар құтыруының алдын алу күшейтілді
СЕМЕЙ. KAZINFORM — «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында жабайы жануарлар арасында құтыру ауруының таралуына жол бермеу мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатыр.
Орман алқабындағы аңдар жүретін соқпақтар бойына вакцина салынған арнайы азықтық брикеттер таратылды. Иммунизацияның бұл әдісі ең алдымен қауіпті вирустың негізгі тасымалдаушылары саналатын түлкілерді, қасқырларды және жанаттарды қорғауға бағытталған.
— Вакцина азықтық брикеттің ішінде орналасқан және жануарлар үшін қауіпсіз. Оны жеген кезде иммунитет қалыптасып, табиғи ортада аурудың таралуын тоқтатуға мүмкіндік береді, — дейді резерват өкілдері.
Аталған іс-шараларды «Семей орманының» мемлекеттік инспекторлары және ветеринариялық қызмет мамандары бірлесіп жүргізіп келеді. Иммунизацияға арналған препараттарды Абай облысының ветеринариялық қызметі ұсынған.
Сонымен қатар мамандар тұрғындар арасында да профилактикалық жұмыстарды күшейтті. Ауылдық округтер халқымен кездесулерде жануарлардағы құтырудың белгілері, жабайы аңдармен байланыс кезіндегі сақтық шаралары және күмәнді жағдайлар туындаған жағдайда дер кезінде хабарлау қажеттігі еске салынды.
