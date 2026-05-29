Абай, Ұлытау және Алматы облыстарында жаңа экозертханалар құрылды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекеттік қадағалауды күшейту үшін аумақтық экология департаменттерінде жаңа экологиялық зертханалар іске қосылды.
ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелерінің зертханалық және аналитикалық мүмкіндіктерін дамыту аясында Абай облысы, Ұлытау облысы және Алматы облысындағы жаңа Экология департаменттерінде сынақ зертханаларын құру және аккредиттеу жұмыстары аяқталды.
Жаңа зертханалар мемлекеттік экологиялық қадағалауды күшейту, аспаптық өлшеулердің тиімділігін арттыру және қоршаған ортаның ластану оқиғаларына уақтылы жауап беруді қамтамасыз ету үшін құрылды.
2025 жылы бұл департаменттер өздерінің материалдық-техникалық базасын құру, оларды заманауи жабдықтармен жабдықтау, персоналды оқыту және техникалық реттеу және сәйкестікті бағалау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес аккредиттеу процесін аяқтау жұмыстарын бастады.
Бүгінгі күні Алматы облысы, Абай облысы және Ұлытау облысындағы Экология департаменттерінің сынақ зертханалары аккредиттеу процесін сәтті аяқтап, жұмысын бастады.
Зертханалық аккредиттеу саласына мыналарды сынау кіреді:
- атмосфералық ауа;
- өнеркәсіптік шығарындылар;
- көлік құралдарының шығатын газдары.
Аспаптық өлшеулерді жүргізу үшін зертханалар заманауи портативті газ анализаторларымен және жылжымалы зертханалармен жабдықталған, бұл экологиялық оқиғаларға жедел ден қоюға және бұзушылықтар орнында тікелей зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.
— Жаңа зертханаларды құру және іске қосу мемлекеттік экологиялық мониторингтің тиімділігін арттырады, аспаптық өлшеулердің жедел жүргізілуін қамтамасыз етеді, экологиялық заңнаманы бұзушылықтарды анықтауды күшейтеді және аймақтардағы экологиялық мониторинг сапасын жақсартады, — дейді мамандар.
Аумақтық бөлімшелердің зертханалық әлеуетін дамыту жұмыстары жалғасады. Қазір жер үсті және ағынды сулардың сапасын, сондай-ақ топырақ жағдайын бақылау үшін сынақ зертханаларын аккредиттеу аясын кеңейту мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл шараларды іске асыру аспаптық экологиялық мониторингтің кешенді жүйесін дамытуға және аймақтардағы экологиялық мониторингтің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұдан бұрын хабарланғандай, соңғы үш жыл ішінде елордада атмосфералық ауаның сапасы жақсарып, Есіл өзенінің экологиялық жағдайында оң өзгерістер байқалған.