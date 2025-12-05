Абай және Павлодар облыстарында көлік қозғалысына шектеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысы уақытша тоқтатылды.
5 желтоқсан күні сағат 00:00-де боран, көрінудің төмендеуі және көктайғаққа байланысты Абай облысының келесі учаскесінде қозғалыс шектелді:
-
«ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы»;
-
587–733 шақырым — Павлодар облысы шекарасынан Семей қаласына дейін.
Павлодар облысында да дәл осы уақыттан бастап ауа райының бұзылуына байланысты қозғалысқа шектеу қойылды:
-
«КАZ07: ҚХР – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы, «Урлютюбе» өткізу пункті»,
-
427–587 шақырым — Павлодар қаласынан (Кенжекөл к.) Абай облысының шекарасына дейін.
- Жолдарды 2025 жылғы 5 желтоқсан сағат 07:00-де ашу жоспарланып отыр.
Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығынан алуға болады, - делінген ҚазАвтоЖол хабарламасында.
Айта кетейік, биыл ақылы автожолдардан бюджетке 72 млрд теңге түскен.