    00:23, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Абай және Павлодар облыстарында көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысы уақытша тоқтатылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    5 желтоқсан күні сағат 00:00-де боран, көрінудің төмендеуі және көктайғаққа байланысты Абай облысының келесі учаскесінде қозғалыс шектелді:

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы»;

    • 587–733 шақырым — Павлодар облысы шекарасынан Семей қаласына дейін.

    Павлодар облысында да дәл осы уақыттан бастап ауа райының бұзылуына байланысты қозғалысқа шектеу қойылды:

    • «КАZ07: ҚХР – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы, «Урлютюбе» өткізу пункті»,

    • 427–587 шақырым — Павлодар қаласынан (Кенжекөл к.) Абай облысының шекарасына дейін.

    - Жолдарды 2025 жылғы 5 желтоқсан сағат 07:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығынан алуға болады, - делінген ҚазАвтоЖол хабарламасында.

    Айта кетейік, биыл ақылы автожолдардан бюджетке 72 млрд теңге түскен.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
