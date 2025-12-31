KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:22, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Абай жастары» тұрғын үй бағдарламасы басталады

    АСТАНА. KAZINFORM — Семей қаласы әкімдігі «Отбасы банк» АҚ бірлесіп 2026 жылдың 5 қаңтарынан бастап «Абай жастары» бағдарламасын іске қосады, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.

    Елордада жұмыс істейтін жастар жалға берілген баспанадан тұрақты баспанасына қалай көше алады
    Фото: gov.kz

    — Бағдарламаға 18–35 жас аралығындағы Семей қаласының жастары қатыса алады. Оның ішіне түрлі салада еңбек етіп жүрген жас мамандар мен жас отбасылар кіреді. Құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 5 қаңтарынан басталады, — делінген хабарламада.

    Қатысу шарттары Семей қаласы әкімдігінің ресми сайтында және @semey_turgyn_ui_bolimi, @otbasybank_semey инстаграм парақшаларында жарияланады.

    Бұдан бұрын 1 қаңтардан бастап өңірлік ипотекалардың бастапқы жарна сертификаты 2,5 млн теңгеге өсетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Аймақ Тұрғын үй Жастар Абай облысы Баспана Ипотека
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар