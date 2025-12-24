Әбиба Әбужақынова маусымды әлемдік рейтингінің бірінші сатысында аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM - Дзюдодан спорттық маусым аяқталды. Әлемдік турдағы соңғы жарыс Жапонияның Токио қаласында өткен Grand Slam турнирі болды.
Қазақстан құрамасы бұл жарысқа қатысқан жоқ. Алайда бұл Әбиба Әбужақынованың әлемдік рейтингідегі көшбасшылық орнын сақтап қалуына кедергі келтірмеді.
ҚР ҰОК мәліметінше, жыл соңында қазақстандық спортшының еншісінде 5096 ұпай бар. Ол 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде рейтингінің бірінші сатысында тұр.
Өкінішке қарай, басқа қазақстандық дзюдошылардың ешқайсысы үздік ондыққа ене алмады. Дегенмен Ғұсман Қырғызбаев (66 келіге дейін) пен Абылайхан Жұбаназар (81 келіге дейін) бұл межеге жақын болған еді. Екеуі де 14-орында тұр.
Айта кетейік, биыл Әбиба Әбужақынова Венгрияның Будапешт қаласында өткен әлем чемпионатында күміс медаль жеңіп алды.
Еске салсақ, әлем чемпионы атанған Абылайхан Жүсіпов ендігі жоспарын айтты.