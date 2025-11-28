22:30, 28 Қараша 2025 | GMT +5
Әбужақынова Grand Slam жарысында үшінші орынға ие болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан әйелдер құрамасының дзюдошысы Әбиба Әбужақынова Абу-Дабиде (БАӘ) өтіп жатқан Grand Slam турнирінде үшінші орын алды. Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі хабарлады.
48 келіге дейінгі салмақта қола медаль үшін өткен белдесуде Әбиба Испания спортшысы Ева Перес Солермен күресті.
Тартысты белдесуде отандасымыз жеңіске жетті. Осылайша, Әбужақынова жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Айта кетейік, алғашқы жарыс күні финалдық кезеңге тек Әбиба Әбужақынова жетті.
Еске салсақ Зарина Дияс Қытайдағы арнайы турнирдің финалына шыққан еді.