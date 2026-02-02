KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:45, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Абзал Құспан: Адвокатура институты – адам құқықтарын қорғаудың тікелей тетігі

    АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Абзал Құспан Конституция жобасындағы басты жаңалықтардың бірі – адвокатура институтының Ата Заңда бекітілуі екенін атап өтті.

    Абзал Құспан
    Фото: ҚР Парламенті Мәжілісі

    Депутаттың айтуынша, Конституция еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін әр азаматтың өміріне әсер ететін аса маңызды саяси-құқықтық құжат. 

    Осы тұрғыдан алғанда адвокатура институтын Конституцияға енгізу оның преамбуласында көрсетілген Әділетті Қазақстан, Заң мен тәртіп қағидаттарымен және халықаралық деңгейде мойындалған Миранда құқығымен тікелей байланысты.

    - Егер бұл қағидаттар Конституцияда бекітіліп, ал адвокатураға қатысты мәселе шешімін таппағанда, олар декларация деңгейінде қалып қояр еді. 

    Себебі адвокатура институты адам құқықтарын нақты өмірде іске асыратын тікелей механизм болып табылады, – деді Абзал Құспан.

    Осыған дейін Конституция жобасына қатысты Абай атындағы ҚазҰПУ әлеуметтік ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдар докторы Жомарт Сімтіковтің пікірін берген едік.

     

    Тегтер:
    Депутат Конституциялық комиссия Мәжіліс Парламент Конституция Конституциялық реформа
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар