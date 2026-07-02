KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    ӘЧ-2026: Бельгия Сенегалды қосымша уақытта жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бельгия құрамасы қосымша уақытта Сенегалды 3:2 есебімен жеңіп, 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалына шықты.

    ӘЧ-2026: Бельгия Сенегалды қосымша уақытта жеңді
    Фото: Sports.kz

    2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/16 финалындағы матч АҚШ-тың Сиэтл қаласындағы Lumen Field стадионында өтті.

    Негізгі уақыт 2:2 есебімен аяқталды. Сенегал құрамасы сапында Хабиб Диарра мен Исмаила Сарр мергендік танытса, Бельгия құрамасы үшін Ромелу Лукаку мен Юри Тилеманс гол соқты.

    Жеңіс голы қосымша уақыттың 120+5-минутында соғылды. Юри Тилеманс пенальтиді сәтті орындап, Бельгия құрамасына 3:2 есебімен жеңіс сыйлады.

    Топтық кезеңде Бельгия құрамасы G тобында бірінші орын алса, Сенегал I тобында үшінші орынмен плей-офф кезеңіне жолдама алған болатын.

    Биыл әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр. Қазіргі әлем чемпионы — Аргентина құрамасы.

    Айта кетейік, Гарри Кейннің қос голы Англияны әлем чемпионатының 1/8 финалына шығарды.

    Африка АҚШ Әлем жаңалықтары әлем чемпионаты Бельгия Футбол
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар