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    ӘЧ-2026: екінші жартылай финалда Англия мен Аргентина кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі, деп хабарлайды Sports.kz.

    ӘЧ-2026: екінші жартылай финалда Англия мен Аргентина кездеседі
    Фото: mannattvpunjabi.com

    Матч сәрсенбіден бейсенбіге қараған түні АҚШ-тың Атланта қаласындағы 71 мың көрерменге арналған «Мерседес-Бенц» стадионында өтеді. Кездесуге америкалық төреші Исмаил Эльфат бастаған қазылар бригадасы қызмет көрсетеді.

    Ойынның тікелей трансляциясы Астана уақытымен сағат 00:00–де Qazsport телеарнасынан көрсетіледі.

    Ширек финалда Англия құрамасы қосымша уақытта Норвегияны жеңсе, Аргентина экстра-таймда Швейцариядан басым түсті.

    Аргентина құрамасы әлем чемпионатын үш рет (1978, 1986, 2022) жеңіп алған. Ал Англия бұл атақты әзірге бір рет — 1966 жылы иеленген.

    Айта кетейік, футболдан әлем чемпионатында Испания Францияны жеңіп, финалға шықты

    Англия әлем чемпионаты Әлемде Футбол Аргентина
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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