ӘЧ-2026: екінші жартылай финалда Англия мен Аргентина кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі, деп хабарлайды Sports.kz.
Матч сәрсенбіден бейсенбіге қараған түні АҚШ-тың Атланта қаласындағы 71 мың көрерменге арналған «Мерседес-Бенц» стадионында өтеді. Кездесуге америкалық төреші Исмаил Эльфат бастаған қазылар бригадасы қызмет көрсетеді.
Ойынның тікелей трансляциясы Астана уақытымен сағат 00:00–де Qazsport телеарнасынан көрсетіледі.
Ширек финалда Англия құрамасы қосымша уақытта Норвегияны жеңсе, Аргентина экстра-таймда Швейцариядан басым түсті.
Аргентина құрамасы әлем чемпионатын үш рет (1978, 1986, 2022) жеңіп алған. Ал Англия бұл атақты әзірге бір рет — 1966 жылы иеленген.
Айта кетейік, футболдан әлем чемпионатында Испания Францияны жеңіп, финалға шықты.