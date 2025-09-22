KZ
    11:48, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ӘЧ: Этникалық қазақ Өзбекстанға 24 жылдан соң күрестен алтын медаль сыйлады

    АСТАНА. KAZINFORM — Хорватияның Загреб қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен әлем чемпионатында грек-рим күресінен Өзбекстан құрамасының мүшесі, этникалық қазақ Айтжан Қалмаханов чемпион болды

    Айтжан Қалмаханов
    Фото: Facebook / unitedworldwrestling

    63 келі салмақта өнер көрсеткен Қалмаханов шешуші кездесуде оңтүстіккореялық Чунг Хан-Джаені жеңді.

    Бұл өзбекстандық спортшының 24 жылдық үзілістен соң грек-рим күресінен әлем чемпионатында алған алғашқы алтын медалі болды болды.

    Осылайша, Өзбекстан құрамасы бұл жарыста 1 алтын, 1 күміс және 3 қола медальді еншіледі.

    Еске сала кетейік, қазақстандық Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен 26 жылдан кейін әлем чемпионатында алтын алды. 

    Өзбекстан Спорт Қандастар
    Бегабат Ұзақов
    Бегабат Ұзақов
    Автор
