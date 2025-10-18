Адам ағзасына дәрумен жетіспесе арықтай алмайды – маман кеңесі
АСТАНА. KAZINFORM – Ағзадағы дәрумен жетіспеушілігі адамның тамаққа құмарлығын оятады. Дәл осылай деп пікір білдірген нутрициолог маман салмақ тастау үшін қандай дәрумендерді қабылдау керектігін айтты.
— Ағзамызда дәрумен жетіспесе де адам арықтай алмайды. Мәселен, хром жетіспеушілігі болса, қарын тез ашып, тәтті, ұн өнімдерін сұрап тұрады. Сонымен қатар қалқанша безінде де мәселе болса, азыу қиынға соғады, — дейді Аида Рахатова «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Маман артық салмақтан арылу үшін тағы да бірнеше мәселеге мән беру керектігін жеткізді.
— Ең бірінші нан өнімдерінен аулақ болу керек. Себебі көмірсудың құрамы ағзамызға өте зиян. Одан кейін ұйқыға аса көңіл бөлу керек. Кешкі 10-нан бастап мелатонин гормоны бөлінеді. Ал кеш ұйықтап, кеш оянатын болсақ, кортизол көп бөлініп кетеді. Кортизол — стресс гормоны, ол да біздің салмақ тастауымызға кедергі келтіреді, — дейді дәрігер.
Аида Рахатова дәрігердің нұсқауынсыз-ақ міндетті түрде ішу керек дәрумендерге тоқталды.
— В дәруменін профилактикалық дозада 2 000 шартты бірлік мөлшерінде ішу керек. Одан кейін йод қабылдау қажет. Себебі Қазақстан аумағы йод жетіспеушілігі бар аймаққа жатады. Сондықтан ересектерге күніне 150 микрограмм, ал балаларға 50 микрограмм йод қабылдау ұсынылады. Бұл қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі үшін пайдалы, — дейді ол.