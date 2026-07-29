Адам саудасы: Қазақстандықтарды шетелге алдап тартудың кең таралған тәсілі аталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандықтар әлеуметтік желідегі жалақысы жоғары шетелдегі жұмыс туралы жарнамаға жиі алданады. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігі Kazinform агенттігінің ресми сауалына берген жауабында мәлімдеді.
Министрліктің мәліметінше, көмек сұрағандардың басым бөлігі Мьянма, Лаос және Камбоджаның жекелеген өңірлеріне еркінен тыс еңбекке жегілген.
– Мұндай схемаларда Таиланд, ал кей жағдайда Вьетнам транзиттік мемлекет ретінде пайдаланылады, - делінген хабарламада.
Осыған байланысты СІМ азаматтарға шетелде жұмысқа орналасу туралы ұсыныстарды мұқият тексеруге, тек сенімді жұмыс берушілер мен делдалдардың қызметіне жүгінуге, жеке құжаттарын бөгде адамдарға бермеуге және шетелге шығар алдында қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға кеңес берді.
Айта кетейік, биыл жыл басынан бері Мьянма, Камбоджа және Лаоста құлдықта болған еліміздің 17 азаматы қайтарылды.