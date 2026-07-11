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    Әділ Асқанбай жартылай финалға жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Индонезия астанасы Джакартада U19 және U23 санатындағы Азия чемпионатының жетінші жарыс күні басталды.

    Әділ Асқанбай жартылай финалға жолдама алды
    Фото: ҰОК

    U19 санаты бойынша 50 келідегі Әділ Асқанбай ширек финалда Филиппин өкілі Лео Мхар Лобридомен жоғары қарқында жекпе-жек өткізді.

    Өте шиеліністі өткен айқастың тағдыры шешуші раундта шешіліп, отандасымыз қарсыласын нокдаунға жіберді.

    Дәл осы сәт төрешілерге де әсер етіп, 5:0 есебімен Әділ жеңіске жетті.

    Айта кетелік алты қазақстандық боксшы U19 Азия чемпионатының 1/4 финалына өткен еді.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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