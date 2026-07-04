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    «Әділет» партиясы III кезектен тыс Съезін өткізеді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай партияның III кезектен тыс Съезін шақыру туралы Қаулыға қол қойды.

    «Әділет» партиясы III кезектен тыс Съезін өткізеді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Қаулыға сәйкес, партияның III кезектен тыс Съезі 2026 жылғы 10 шілдеде Астана қаласында өтеді.

    Съезге дайындық жұмыстары басталды. Іс-шараға партия делегаттары, өңірлік филиалдардың өкілдері, басшылық органдарының мүшелері және өзге де қонақтар қатысады.

    Айта кетелік «Әділет» партиясы Құрылтай сайлауына қатысты мәлімдеме жасаған еді.

     

    Астана Айбек Дәдебай Партиялар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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