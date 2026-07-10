«Әділет» партиясында мүшелік жарнаның көлемі айқындалды
АСТАНА. KAZINFORM — «Әділет» партиясының кезектен тыс III съезінде жаңа Конституцияға байланысты Жарғыға енгізілген өзгерістер және партияға мүшелік жарнасы бекітілді.
Жалпы, Жарғыдағы 40 ережеге өзгерістер енгізілді. Олар өзара байланысты үш бөлімге топтастырылған. Алғашқысы Жарғыны жаңа Конституцияға және қазіргі заңнамаға сәйкестендіруге арналған.
Екіншісі партияның ішкі басқару жүйесін жетілдіруді қарастырады. Онда басқарушы органдардың құзіреттері нақты белгіленген, сондай-ақ, заманауи және тиімді ұйымдастыру механизмдері енгізілген.
Үшінші бөлім құжатты редакциялық және жүйелі түрде түзеуге бағытталған.
Сонымен қатар, съезд делегаттары мүшелік жарнаны бекітті. Жұмыс істейтін азаматтар үшін айлық жарна 0,1 АЕК деңгейінде болса, ал студенттерге — 0,01 АЕК.
Зейнеткерлер, мүгедектігі бар кісілер, бала күтіміне байланысты демалыстағы ата-аналар және мүгедектігі бар балалардың заңды өкілдері мүшелік жарнаны төлеуден толықтай босатылады.
Айта кетейік, бұған дейін «Әділет» партиясы Құрылтай сайлауына қатысатын 186 кандидатты бекіткенін жазғанбыз.