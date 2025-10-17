AFAD: Түркия атыс тоқтағаннан кейін Газаға алғашқылардың бірі болып гуманитарлық көмек жөнелтті
АСТАНА. KAZINFORM — Атыс тоқтатылғаннан кейін Газа секторына жеткен алғашқы гуманитарлық көмек кемесі Түркияға тиесілі. Бұл туралы Түркияның Төтенше жағдайлар және апаттар басқармасына (AFAD) қарасты Халықаралық гуманитарлық көмек департаментінің басшысы Сейфеттин Карабулут мәлімдеді, деп жазды Анадолы агенттігі.
Карабулут AFAD қызметкерлері, Түрік Қызыл Жарты айы және Мысыр Қызыл Жарты айы ұйымының еріктілерімен бірге Египеттің Эль-Ариш портында Газаға бағытталған 17-ші «Жақсылық кемесін» қарсы алды. Бұл кемеде шамамен 900 тонна гуманитарлық жүк тиелген.
«Анадолы» агенттігіне берген сұхбатында Карабулут бұқаралық ақпарат құралдарына гуманитарлық миссияларды жариялап отырғандары үшін алғыс білдіріп, 2023 жылдың 7 қазанынан бері Газаға 102 мың тонна гуманитарлық жүк жіберілгенін еске салды.
AFAD өкілінің айтуынша, бұл көмектер 14 әскери көлік ұшағы мен 17 кеме арқылы жеткізілген. Ал соңғы, 17-ші «Жақсылық кемесінде» азық-түлік пен балаларға арналған тағам бар.
– Атыс тоқтағаннан кейін аймаққа жеткен алғашқы гуманитарлық кеме – біздің еліміздікі. Біз Газа халқының шұғыл қажеттіліктерін өтеу үшін жергілікті жерде барлық дайындық жұмыстарын аяқтадық, – деді Карабулут.
Ол Палестина, Мысыр және Түркия Қызыл Жарты ай ұйымдары арасында тығыз үйлестіру арқылы гуманитарлық көмекті анықтау және жеткізу жұмыстары жалғасып жатқанын атап өтті.
– Алдағы қыс мезгіліне дейін уақытша баспана орнатуға бағытталған белсенді жұмыстар атқарылады, – деді AFAD өкілі.
Карабулут Түркияның бұдан әрі де мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек көрсетуді жалғастыратынын айтты.