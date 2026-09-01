Ағаштар қаланы қалай қорғайды: жасыл желектің бес пайдасы
АСТАНА. KAZINFORM — Қаладағы ағаштар мен бұталар — қоршаған ортаның табиғи реттеушісі ғана емес, қалалық экологиялық инфрақұрылымның маңызды бөлігі, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қаладағы ағаштар мен жасыл желектердің қандай пайдасы бар:
- ауаның сапасын жақсартуға және шаң-тозаңның бір бөлігін ұстауға;
- қаланың шамадан тыс қызуын бәсеңдетуге;
- қолайлы микроклимат қалыптастыруға;
- көлік және басқа да көздерден тарайтын шудың әсерін азайтуға;
- құстар, жәндіктер мен басқа да тірі ағзалар үшін мекендеу ортасын қалыптастыруға ықпал етеді.
— Әсіресе ыстық әрі құрғақ кезеңдерде жасыл желектердің маңызы арта түседі. Ағаштардың көлеңкесі жер бетінің қызуын азайтса, жапырақтар арқылы судың булануы қоршаған ортаның салқындауына ықпал етеді. Сондықтан қаланы көгалдандыру — оның көркін арттыру ғана емес, тұрғындар үшін қолайлы әрі экологиялық тұрақты орта қалыптастырудың маңызды бағыты, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Осыдан бұрын Ұлытау облысында бір күнде 1 550 түп жасыл желек егілгенін жазғанбыз.