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    Ағаштар қаланы қалай қорғайды: жасыл желектің бес пайдасы

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаладағы ағаштар мен бұталар — қоршаған ортаның табиғи реттеушісі ғана емес, қалалық экологиялық инфрақұрылымның маңызды бөлігі, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі. 

    Алматының ботаникалық бағы 1 күнге жабылады
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Сонымен қаладағы ағаштар мен жасыл желектердің қандай пайдасы бар:

    1. ауаның сапасын жақсартуға және шаң-тозаңның бір бөлігін ұстауға;
    2. қаланың шамадан тыс қызуын бәсеңдетуге;
    3. қолайлы микроклимат қалыптастыруға;
    4. көлік және басқа да көздерден тарайтын шудың әсерін азайтуға;
    5. құстар, жәндіктер мен басқа да тірі ағзалар үшін мекендеу ортасын қалыптастыруға ықпал етеді.

    — Әсіресе ыстық әрі құрғақ кезеңдерде жасыл желектердің маңызы арта түседі. Ағаштардың көлеңкесі жер бетінің қызуын азайтса, жапырақтар арқылы судың булануы қоршаған ортаның салқындауына ықпал етеді. Сондықтан қаланы көгалдандыру — оның көркін арттыру ғана емес, тұрғындар үшін қолайлы әрі экологиялық тұрақты орта қалыптастырудың маңызды бағыты, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.

    Ағаштар қаланы қалай қорғайды: жасыл желектің бес пайдасы
    Фото: Экология министрлігі

    Осыдан бұрын Ұлытау облысында бір күнде 1 550 түп жасыл желек егілгенін жазғанбыз.

    Ағаш отырғызу Абаттандыру Экология ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар