Ағайынды Сабырхандар Испаниядағы турнирде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM - Испанияның Ла-Нусия қаласында өтіп жатқан Boxam Elite-2026 турнирінде қазақстандық ағайынды боксшылар Махмұд және Төрехан Сабырхандар алтын медаль алды.
Ел құрамасынан алдымен Махмұд Сабырхан (55 келі) англиялық Эллис Троубриджбен шаршы алаңға шықты. Жекпе-жек екінші раундта англиялық боксшының жарақатына байланысты отандасымыздың басымдығымен аяқталды.
Махмұд Сабырхан 2001 жылы дүниеге келген. Қазірге дейін 2023 жылы әлем чемпионы болса, 2021 жылы күміс жүлдегер атанды. 2024 жылы Азия чемпионы атағын жеңіп алса, 2022 жылы құрлықтық додада екінші орын алды.
Былтыр қыркүйек айында Махмұд Сабырхан Ливерпульдегі әлем біріншілігінің алтын медалін иеленді.
Оның інісі Төрехан Сабырхан (70 келі) Испаниядағы турнирде финалда үндістандық Дилакпен кездескен еді. Жекпе-жекте ол төрешілер шешімімен 4:1 есебімен жеңіске жетті.
Бірінші раундта үндістандық боксшы 5:0 есебімен алда тұрды. Қалған екі раундта Төрехан ұпай қорын молайтып, жеңіс тұғырына көтерілді.
Айта кетсек, былтыр қыркүйек айында ол Англияның Ливерпуль қаласында World Boxing аясында өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медальға қол жеткізді.
Тағы бір отандасымыз Санжар Ташкенбай (50 келі) Boxam Elite-2026 турнирінде финалда испаниялық Исмаэль Маграуи Фрианы жеңіп, чемпион атағын жеңіп алды.
Оған дейін ел құрамасынан Умида Садықова (80 келіден жоғары) алтын медаль олжаласа, Назерке Серік (65 келі) пен Панар Сейітханқызы (80 келіден жоғары) күміс жүлдегер атанды.
Еліміздің ерлер құрамасы үшін халықаралық турнир — Нұржан Насановтың жетекшілігімен өтіп жатқан алғашқы жарыс. Ол жыл басында Қайрат Сәтжановты алмастырған еді.