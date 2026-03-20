Агродрондар Арал экожүйесін қалпына келтіруге тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Арал теңізінің құрғаған түбіне әуеден тұқым себу әдісі және жайылымдық жерлерді құру сынақтан өткізіліп жатыр. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Президенттің «Таза Қазақстан» бастамасын жүзеге асыру шеңберінде Қазақ орман шаруашылығы және агроорман мелиорациясы ғылыми-зерттеу институты экологиялық жобаларды ғылыми сүйемелдеуді жүргізеді. Бұл туралы Институттың басқарма төрағасы Әлімжан Рахымжанов мәлімдеді.
Оның айтуынша, Арал теңізінің құрғаған түбінде институт мамандары фитомелиорацияның инновациялық әдістерін сынақтан өткізіп жатыр. Қара сексеуіл отырғызу үшін түйіршікті тұқым себетін агродрондар қолданылады. Авиациялық технологияларды қолдану қамту аймағын ұлғайтуға және күрделі учаскелерде орманды қалпына келтіру жұмыстарының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Орман өсірумен қатар институт бос жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тарту бойынша тәжірибелерге кіріседі.
— Жаңа Конституцияда экологияға ұқыпты қарау қағидаты қолданылды. Бұл — көгалдандыру, орман өсіруде жаңа технологияларды енгізу. Қазір Экология министрлігі жабық өсіру жүйесінің алты тәлімбағын салуды жоспарлап отыр. Осылайша, біз Қазақстанды көгалдандыру жұмыстары үшін стандартты отырғызу материалымен қамтамасыз ете аламыз. 2026 жылдан бастап біздің ғылыми-зерттеу институты Арал теңізінің құрғаған түбінде болашақта ауыл шаруашылығына жарамды жемшөп, бал, жайылымдық жерлер салу бойынша ғылыми тәжірибелер жүргізіп келеді, — деді Әлімжан Рахымжанов.
Айта кетелік Солтүстік Арал теңізін сақтау жобасының екінші кезеңі әзірленген еді.