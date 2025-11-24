Агросалаға жаңа серпін: Ұлытауда облыстық форум өтті
ЖЕЗҚАЗҒАН.KAZINFORM — Бүгін Ұлытау облысында билік өкілдері, аграрлық саланың мамандары және сарапшылар қауымдастығы арасында ашық диалогқа арналған «Гүлденсе ауыл – гүлденеді еліміз» облыстық АӨК форумы өтті.
Іс-шараға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин, облыс әкімі Дастан Рыспеков, ҚР Парламенті Сенатының және Мәжілісінің депутаттары, облыстық мәслихат депутаттары, жергілікті фермерлер мен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қатысты.
Форум жұмысы «AgroQazaq: Техника. Өнім. Болашақ» көрмесінен басталды. Көрмеде ауыл шаруашылығы техникасы және «Бір ауыл – бір өнім» жобасының облыстық кезеңіне қатысушы жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілерінің өнімдері ұсынылды.
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың өзекті мәселелері форумның пленарлық сессиясында талқыланды. Сессияға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Аграрлық мәселелер комитетінің төрағасы Серік Егізбаев, Қазақстан фермерлерінің республикалық қауымдастығы басқармасының төрағасы Жигули Дайрабаев қатысты.
Форумда көтерілген негізгі тақырып фермерлерді сапалы ресурстармен қамтамасыз ету, мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру, ирригациялық жүйелерді дамыту, ауыл шаруашылығы техникасын жаңғырту және өндірістік процестерге цифрлық технологияларды енгізу мәселелерге арналды. Сондай-ақ инновациялық жобалар шеңберінде мал шаруашылығы саласындағы заманауи қолдан ұрықтандыру әдістерінің инновациялық бағдарламасы таныстырылды.
Талқылау қорытындысы бойынша Ұлытау облысының агроөнеркәсіптік кешенінің әлеуетін арттыруға және өзекті мәселелерді шешуге бағытталған бірқатар ұсыныстар әзірленді.
Форум аймақтың фермерлік және ауыл шаруашылығы саласын одан әрі дамытуға бағытталған тәжірибе алмасу, мәселелерді талқылау және бірлескен бастамаларды қалыптастыру үшін нәтижелі алаң болды.