Ахмади Маханов Астанадағы J300 турнирінің чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Ахмади Маханов елордада өткен World Tennis J300 Astana халықаралық жасөспірімдер турнирінің жеңімпазы болды, деп хабарлайды ҚТФ баспасөз қызметі.
Жасөспірімдер арасындағы жекелей сында өткен финалдық кездесуде қазақстандық теннисші турнирдің алтыншы ракеткасы, Үндістан өкілі Самарт Сахитамен кездесті. Маханов екі сетте сенімді жеңіске жетіп, 6:1, 6:3 есебімен басым түсті және чемпиондық атақты иеленді.
Ахмади чемпиондық атаққа жету жолында негізгі торда бес кездесу өткізді. Екінші айналымда ол Өзбекстан өкілі Абдурахмон Каримовты — 6:4, 6:2 есебімен жеңсе, одан кейін словакиялық Доминик Мацейден — 6:4, 6:2 есебімен басым түсті.
Ширек финалда қазақстандық теннисші украиналық Юрий Столяровты — 7:5, 6:4 есебімен жеңді. Жартылай финалда Маханов Тунис өкілі Скандер Нсаиримен кездесіп, 6:2, 6:3 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, Ахмади Маханов өз алаңында өткен турнирді жекелей сындағы чемпиондық атақпен аяқтады.
Айта кетейік, J300 санатындағы жарыс Астанада World Tennis жасөспірімдер туры аясында өтті. Турнир 7 қыркүйек аптасында басталып, финалдық кездесу 12 қыркүйекте өтті.
Бұған дейін Ахмади Маханов биыл халықаралық аренада тағы бір жетістікке қол жеткізіп, Венада өткен J100 жасөспірімдер турнирінің жұптық сынында жеңімпаз атанған болатын.