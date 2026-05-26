Аида Балаева: Almaty Superski таудағы туризмді жауапты дамытудың үлгісіне айналуы тиіс
АСТАНА. KAZINFORM - Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қауіпсіздік, экология және инфрақұрылым сапасына қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, Almaty Superski жобасының Қазақстанның туризм саласын дамытудағы маңызын атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Аида Балаева бүгінде туризм жұмыспен қамтуға, шағын және орта бизнестің дамуына, инвестиция тартуға, қызмет көрсету сапасына және елдің халықаралық имиджіне ықпал ететін стратегиялық маңызды салалардың біріне айналғанын атап өтті.
2024 жылы Қазақстанға 15,3 млн адам келген, ал ішкі туристер саны 10,5 млн адамды құрады. Бұл былтырмен салыстырғанда 900 мың адамға көп. Мұндай көрсеткіштер туризм экономиканың нақты өсім нүктесіне және елді халықаралық деңгейде танытудың маңызды құралдарының біріне айналғанын көрсетеді.
Кейінгі жылдары табиғи, экологиялық және тау туризмі ерекше қызығушылық тудырып отыр. Тек 2024 жылы ғана Қазақстанның ұлттық парктеріне 2,8 млн адам келді, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 18% - ға артық.
-Егер бұрын мұндай демалысты арнайы туристер мен тау шаңғысы әуесқойлары жиі таңдайтын болса, бүгінде табиғи аумақтар жаппай баратын орынға айналады. Адамдар ол жерге демалыс күндері жаяу жүру үшін, белсенді демалыс және табиғат аясына қысқа уақытқа шығып қайту үшін барады, — деп атап өтті Аида Балаева.
Таудағы туризмді дамыту инфрақұрылымға жаңа көзқарасты талап етеді
Сонымен қатар заманауи әрі дер кезінде жасалған инфрақұрылым болмаған жағдайда туристер ағынының артуы ретсіз туризмге жол ашып, табиғатқа түсетін салмақты күшейтеді және адамдардың қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Туризм – экономика, мәдениет, қауіпсіздік және бизнес ұштасқан кешенді сала. Сондықтан тау шаңғысы туризмін дамыту Алматы тау кластеріне қатысты жаңа тәсіл мен заманауи көзқарасты қажет етеді.
-Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев туризм – экономика, мәдениет, қауіпсіздік пен бизнесті біріктіретін күрделі сала екенін ерекше атап өтті. Шаңғы туризмін дамыту туралы айта келе, Президент Алматы тау кластері үшін жаңа көзқарастың қажет екенін айтты. Дәл осы тұрғыдан алғанда Almaty Superski жобасын қарастыру қажет. Бұл жеке инфрақұрылымды салу мәселесі ғана емес. Бұл жерде Алматының болашағы, Қазақстанның барлық туристік саласының дамуы, таулардың азаматтар үшін қолжетімділігі, адамдардың қауіпсіздігі және Іле Алатауының бірегей табиғатына жауапкершілікпен қарау туралы әңгіме болып отыр, — деп атап өтті Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі.
Almaty Superski жобасының мәні бір қаланың шеңберінен шығып, Қазақстанның заманауи, ашық және бәсекеге қабілетті туристік бағыт ретіндегі халықаралық имиджін нығайтуға көмектеседі.
-Бүгінде даму мен экологияны бір-біріне қарсы қою дұрыс емес. Жауапты мемлекет табиғатты қорғауды, қажетті инфрақұрылым қалыптастыруды, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және азаматтарға жаңа мүмкіндік ашуды қатар алып жүруі тиіс. Almaty Superski жобасы Қазақстанның бірегей табиғи әлеуетін қоғамның, елдің және болашақ ұрпақтың игілігі үшін қауіпсіз әрі жауапты түрде пайдалана алатынын көрсететін үлгіге айналуы тиіс», — деп атап өтті ҚР Премьер-министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі.
Аида Балаева заманауи инфрақұрылым ережелер, лимиттер, тиімді жоспарланған бағыттар, экологиялық мониторинг және экологиялық мәдениет арқылы табиғатқа түсетін жүктемені азайтуға тиіс екенін айтты.
Сондай-ақ Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Көкжайлау жерлері Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі құрамынан шығарылмайтынын және ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін сақтайтынын және жоба аясында жеке коттедждер мен виллалар салу қарастырылмағанын атап өтті. Жоба экологиялық талаптарды қатаң сақтау, ғылыми сүйемелдеу, қоғамдық бақылау және орындаушылардың жеке жауапкершілігімен ғана іске асырылады.
Almaty Superski нақты ережелері бар қоғамдық инфрақұрылым ретінде дамуы тиіс
Сонымен қатар Almaty Superski әртүрлі азаматтар тобының, оның ішінде балалы отбасылардың, қарт адамдардың және қозғалысы шектеулі жандардың тауға қолжетімділігін кеңейтуі мүмкін. Бұл үшін аспалы жолдар, қауіпсіз маршруттар, визит-орталықтар, қарау алаңдары және базалық санитарлық инфрақұрылым қажет. Аида Балаева жоба жабық курорт емес, қоғамдық инфрақұрылым ретінде жұмыс істеуге тиіс деп атап өтті. Сондай-ақ Медеу – Шымбұлақ – Көкжайлау – Құмбел сияқты өзара байланысқан жүйе туристер ағынын тиімді бөліп, Шымбұлаққа түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.
-Бізге тұрғындардың, экологтардың, сарапшылардың, азаматтық қоғам өкілдерінің пікірі маңызды. Алайда талқылау фактілерге, ғылыми сараптамаға және Алматы мен бүкіл елдің ұзақ мерзімді мүдделерін түсінуге негізделуі тиіс, –– деп атап өтті Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі.
Алматы тау кластерін дамыту тек заң талаптарын сақтау, аумақтың табиғатты қорғау мәртебесін сақтау, шешімдердің ашықтығы және экологиялық талаптарды орындау жағдайында ғана мүмкін. Almaty Superski жобасы нақты ережелері бар, бақылауға алынатын және қоғамдық мүдделер ескерілетін реттелетін инфрақұрылым ретінде жүзеге асырылуы тиіс.
Айта кетейік, осыған дейін Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен Туризм саласын дамыту мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесінің алғашқы отырысы өткен болатын.