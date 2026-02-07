KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:54, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Аида Балаева: Құқықтық жүйені жаңғырту — уақыт талабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа Ата заң халықтың сенімі мен мүддесіне негізделген қастерлі Отанымыздың басты тірегі болады. Бұл туралы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның отырысында ҚР Премьер-министрінің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мәлім етті.

    Аида Балаева: Құқықтық жүйені жаңғырту — уақыт талабы
    Фото: видеодан алынған скрин

    — Біз қазір ел дамуының жаңа кезеңіне аяқ бастық. Осыған орай құқықтық жүйені жаңғырту, негізгі қағидаттарды заманауи талаптарға сай нақтылау — уақыт талабы. Осы орайда, жаңа құжат ел бірлігін нығайтып, мемлекетіміздің тұрақты дамуына зор үлес қосары сөзсіз, — деді Аида Балаева.

    Бұл тұрғыда ол Конституция тек құқықтық құжат қана емес, қоғамның ортақ құндылықтары мен жауапкершілігін айқындайтынын атап өтті.

    — Сондықтан жаңа Ата заң халықтың сенімі мен мүддесіне негізделген қастерлі Отанымыздың басты тірегі болады деп сенемін, — деді Үкімет басшысының орынбасары.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Kazinform агенттігінің қазақ және орыс тіліндегі Telegram арнасында Конституциялық комиссия отырысынан мәтін трансляциясы болады

    Тегтер:
    Астана Аида Балаева Конституциялық комиссия Конституциялық реформа
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар