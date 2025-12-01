Аида Балаева Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Аида Балаева Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
- Мемлекет басшысының Жарлығымен Аида Ғалымқызы Балаева Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды, - делінген хабарламада.
Алматы облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының жетекші маманы, бас маманы, бөлім бастығы (1999-2002 жж)
Алматы қалалық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасы Талдау және қоғамдық-саяси үрдістерді үйлестіру бөлімінің бастығы (2002-2004 жж)
Алматы қаласы бойынша ақпарат басқармасы Талдау және болжау бөлімінің бастығы (2004 ж)
Алматы қаласы бойынша ақпарат басқармасы бастығының орынбасары (2004-2005 жж)
Алматы қаласынның ішкі саясат департаменті директорының орынбасары (2005-2006 жж)
Алматы қаласының ішкі саясат департаментінің директоры (2006-2008 жж)
Астана қаласының ішкі саясат басқармасының бастығы (2008-2010 жж)
Астана қаласы әкімінің орынбасары (2010-2014 жж)
ҚР Президенті Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі (2014-2019 жж)
ҚР Президентінің көмекшісі – ҚР Президенті Әкімшілігі Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі (2019-2020 жж)
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі (2020-2022 жж)
ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары (2022-2023 жж)
ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР Мәдениет және ақпарат министрі (2023 жылғы 2 қыркүйектен бастап)
Білімі
Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті (2000)
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Қазақ ұлттық аграрлық университеті (2007)
Заңгер
Марапаттары
«Парасат» ордені (2016)
«Құрмет» ордені (2010)
«Достық» ордені (Өзбекстан) (2024)