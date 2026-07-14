Air Astana 15 шілдеден бастап Дубайға рейстерді қайта іске қосады
АСТАНА. KAZINFORM – Air Astana әуе компаниясы 15 шілдеден бастап Алматы–Дубай–Алматы және Астана–Дубай–Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қайта жандандырады.
Компанияның мәліметінше, рейстер 15 шілдеден бастап қайта орындала бастайды.
– Air Astana 15 шілдеден бастап Алматы–Дубай–Алматы және Астана–Дубай–Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қалпына келтіруді жоспарлап отыр, – делінген хабарламада.
Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы ахуалды тұрақты бақылап отырғанын атап өтті.
– Аймақтағы жағдайға байланысты ұшу кестесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін. Қосымша өзгерістер болған жағдайда жолаушыларға дер кезінде хабарланады, – деп мәлімдеді компания.
Айта кетейік, компания 12 шілде күні Дубайға ұшатын бірқатар рейсін тоқтатқан болатын.