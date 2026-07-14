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    Air Astana 15 шілдеден бастап Дубайға рейстерді қайта іске қосады

    АСТАНА. KAZINFORM – Air Astana әуе компаниясы 15 шілдеден бастап Алматы–Дубай–Алматы және Астана–Дубай–Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қайта жандандырады.

    Air Astana flight makes emergency landing in Aktobe after engine failure
    Фото: Maksat Shagyrbayev/Qazinform News Agency

    Компанияның мәліметінше, рейстер 15 шілдеден бастап қайта орындала бастайды.

    – Air Astana 15 шілдеден бастап Алматы–Дубай–Алматы және Астана–Дубай–Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қалпына келтіруді жоспарлап отыр, – делінген хабарламада.

    Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы ахуалды тұрақты бақылап отырғанын атап өтті.

    – Аймақтағы жағдайға байланысты ұшу кестесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін. Қосымша өзгерістер болған жағдайда жолаушыларға дер кезінде хабарланады, – деп мәлімдеді компания.

    Айта кетейік, компания 12 шілде күні Дубайға ұшатын бірқатар рейсін тоқтатқан болатын.

    Ұшақ Әуе қатынасы Таяу Шығыстағы ахуал
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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