KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Air Astana Астана-Қызылорда бағытындағы әуе рейсін қайтадан іске қосады

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың тапсырмасына сәйкес Air Astana әуе компаниясының Астана мен Қызылорда арасындағы рейстері қайтадан іске қосылады.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Қызылорданың Қорқыт ата атындағы халықаралық әуежайынан хабарлағандай, 2026 жылғы 12 маусымнан бастап Астана — Қызылорда — Астана және Астана — Шымкент — Астана бағыттары бойынша әуе рейстері белгіленген кестеге сәйкес жұмысын қайта бастайды. 

    Жұма күні: 

    Астанадан ұшу — 19:05,

    Қызылордаға келу — 20:45,
    Қызылордадан ұшу — 21:45,

    Астанаға келу — 23:20.

    Сенбі күні:

    Астанадан ұшу — 13:00,

    Қызылордаға келу — 14:40.

    Қызылордадан ұшу — 15:40;

    Астанаға келу — 17:15. 

    Жексенбі күні:

    Астанадан ұшу — 19:05;

    Қызылордаға келу — 20:45;

    Қызылордадан ұшу — 21:45;

    Астанаға келу — 23:20.

    Еске салайық, 2026 жылғы 31 шілдеден бастап Измир — Алматы — Измир бағыты бойынша тікелей әуе рейстері іске қосылады.

    Назерке Саниязова
