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    Air Astana-дағы миллиардтық жымқыру: апелляция үкімді күшінде қалдырды

    АСТАНА.KAZINFORM - Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасы «Air Astana» АҚ - да 1 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру және қылмыстық кірістерді заңдастыру туралы қоғамдық резонанс тудырған іс бойынша үкімді өзгеріссіз қалдырды.

    сот
    Фото: Air Astana

    Қылмыстық схеманы ұйымдастырушы 9 жылға, ал оның екі сыбайласы 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.

    Сондай-ақ барлық сотталғандардың мүлкі тәркіленіп, оларға 5 жыл мерзімге коммерциялық ұйымдарда лауазымды қызметтерді атқаруға тыйым салынды.

    Сот жәбірленуші тараптың 1 миллиард теңгеден астам сомаға берген азаматтық талап-арызын қанағаттандырды. Тәркіленген мүлік келтірілген шығынды өтеуге бағытталады.

    Бас прокуратура мәліметінше, апелляциялық инстанция қорғаушы тараптың уәждерін қарап шығып, үкімді өзгеріссіз, ал шағымдарды қанағаттандырусыз қалдырды.

    Айта кетейік, Қызылордада сталкинг жасаған 4 адамға қатысты үкім шықты.

    Сот Air Astana Прокуратура Сыбайлас жемқорлықпен күрес
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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