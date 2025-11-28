Air Astana рейстері өзгеріп, Airbus ұшақтары кідіруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Airbus ұшақтарындағы бағдарламалық жасақтама жаңартуы ұшу кестесіне әсер етіп, рейстердің кідіруіне себеп болуы мүмкін, деп хабарлайды әуе компаниясының баспасөз қызметі.
Компания мәліметіне сәйкес, Airbus ұшуға жарамдылық директивасын шығарды, ол барлық әуе компанияларына Airbus тобындағы ұшақтарда биіктікті басқаратын компьютерді, операциялық бағдарламалық жасақтаманы шұғыл жаңартуға міндеттейді.
— Құжат әрбір ұшақтың жақын арада ұшып шығуына дейін жұмыстарды орындауды талап етеді. Осыған байланысты Air Astana компаниялар тобы пайдаланатын Airbus ұшақтарының ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында міндетті жаңартуды жүргізу үшін базалардан кідіріп ұшады. Air Astana кестеге әсерін барынша азайту үшін бар күш-жігерін салады, алайда рейстерге өзгеріс енгізіліп, кідіруі мүмкін, — делінген хабарламада.
Air Astana жолаушыларға әуе компаниялардың сайттарында өз рейстерінің мәртебесін алдын ала тексеруге кеңес береді.
Бұдан бұрын Air Astana 15 Boeing ұшағына тапсырыс бергені мәлім болды.