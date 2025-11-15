13:45, 15 Қараша 2025 | GMT +5
Air Astana рейстердің кешігуі туралы ескертті
Air Astana ауа райының қолайсыздығына байланысты Airbus NEO отбасылық ұшақтарында орындалатын рейстердің кешігетінін хабарлайды.
— Airbus өндірушісі A320neo, A321neo және A321LR үлгісіндегі әуе кемелеріне көріну деңгейі 150 метрден төмен болатын қатты тоңазу тұманы жағдайында ұшуға шектеу енгізді. Мұндай ауа райы құбылыстары қыс мезгілінде Алматы халықаралық әуежайында жиі байқалады.
Әуе қауіпсіздігі — әуекомпанияның басты басымдығы. Рейс мәртебесін Air Astana ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасынан алдын ала тексеруді сұраймыз, — делінген хабарлама.
Айта кетелік жолаушы апатты шығу есігін өзі ашқан жолаушыға қатысты Air Astana шығынды өтеу талабымен сотқа жүгінген еді.