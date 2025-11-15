KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:45, 15 Қараша 2025

    Air Astana рейстердің кешігуі туралы ескертті

    Air Astana ауа райының қолайсыздығына байланысты Airbus NEO отбасылық ұшақтарында орындалатын рейстердің кешігетінін хабарлайды.

    Air Astana рейстердің кешігуі туралы ескертті
    Фото: Pexels

    — Airbus өндірушісі A320neo, A321neo және A321LR үлгісіндегі әуе кемелеріне көріну деңгейі 150 метрден төмен болатын қатты тоңазу тұманы жағдайында ұшуға шектеу енгізді. Мұндай ауа райы құбылыстары қыс мезгілінде Алматы халықаралық әуежайында жиі байқалады.

    Әуе қауіпсіздігі — әуекомпанияның басты басымдығы. Рейс мәртебесін Air Astana ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасынан алдын ала тексеруді сұраймыз, — делінген хабарлама.

    Айта кетелік жолаушы апатты шығу есігін өзі ашқан жолаушыға қатысты Air Astana шығынды өтеу талабымен сотқа жүгінген еді

    Ұшақ Air Astana Ауа райы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
