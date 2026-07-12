Air Astana Таяу Шығыстағы шиеленіске байланысты әуе рейстерінің кестесі өзгеретінін ескертті
АСТАНА. KAZINFORM – Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне баланысты әуе рейстері бойынша біршама өзгерістер болды, деп хабарлайды Air Astana компаниясының баспасөз қызметі.
Астанадан 12 шілде күні сағат 07:10-да ұшып шыққан KC205 Астана-Дубай рейсі әуежайға қайта оралады.
Жолаушыларға әуежайға келген бойда билет сомасы толық қайтарылады.
Бұдан әрі рейстердің өзгерісі бойынша ақпараттар кешірек хабарланады.
Air Astana жағдайды жіті бақылап, жолаушыларды тасымалдау мәселесін шешумен айналысып жатыр.
- Әуежайға келетін ұшақтардың уақыты өзгеру мүмкін. Сол себепті жолаушыларға рейстердің уақытын жіті қадағалап отырған жөн, - делінген хабарламада.
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Air Astana
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WhatsApp: +7 702 702 00 74
Online chat: airastana.com
Осыған дейін Ақтаудағы қалың тұман бірнеше әуе рейсінің кешігуіне себеп болғаны туралы жаздық.