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    Air Astana Таяу Шығыстағы шиеленіске байланысты әуе рейстерінің кестесі өзгеретінін ескертті

    АСТАНА. KAZINFORM – Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне баланысты әуе рейстері бойынша біршама өзгерістер болды, деп хабарлайды Air Astana компаниясының баспасөз қызметі.

    Air Astana
    Фото: Air Astana

    Астанадан 12 шілде күні сағат 07:10-да ұшып шыққан KC205 Астана-Дубай рейсі әуежайға қайта оралады.

    Жолаушыларға әуежайға келген бойда билет сомасы толық қайтарылады.

    Бұдан әрі рейстердің өзгерісі бойынша ақпараттар кешірек хабарланады.

    Air Astana жағдайды жіті бақылап, жолаушыларды тасымалдау мәселесін шешумен айналысып жатыр.

    - Әуежайға келетін ұшақтардың уақыты өзгеру мүмкін. Сол себепті жолаушыларға рейстердің уақытын жіті қадағалап отырған жөн, - делінген хабарламада.

    Байланыс:

    Air Astana
    Брондау және ақпарат орталығы (24/7):

    help.airastana.com
    + 7 727 244 4477
    + 7 7172 584477
    +7 702 702 4477

    Рейстер кешіккен жағдайда хабарласуға болатын жедел желі: +7 7272 44 44 78
    WhatsApp: +7 702 702 00 74
    Online chat: airastana.com

    Осыған дейін Ақтаудағы қалың тұман бірнеше әуе рейсінің кешігуіне себеп болғаны туралы жаздық.


    Ұшақ Әуежай Қоғам Көлік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар