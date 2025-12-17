KZ
    10:12, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Air Astana ұшағының қайтып қонуына қатысты түсініктеме берді

    АСТАНА. KAZINFORM – 17 желтоқсанда Алматы – Астана бағыты бойынша KC 851 рейсін орындаған Air Astana әуе компаниясының ұшағы борттағы кондициялау жүйесінен иістің пайда болуына байланысты экипаждың шешімімен ұшу әуежайына қайтып оралды.

    Самолеты Air astana Эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әуе кемесінің командирі Алматы қаласына кері қону туралы шешім қабылдады. Қону жергілікті уақыт бойынша 07:40-та штаттық режимде жүзеге асырылды.

    Әуе компаниясының мәліметінше, рейс жолаушыларына ыстық және салқын сусындар, сондай-ақ тіскебасарлар ұсынылды. Жолаушылар Астана қаласына басқа әуе кемесімен сағат 10:15-те жөнелтіледі.

    - Аталған оқиғаға байланысты әуе кемесіне қатысты белгіленген тәртіпке сай техникалық тексеру жүргізіледі, - деп жазды Air Astana-дан.

