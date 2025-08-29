AITU: Ұлттық мессенджердің жаңа мүмкіндіктері
АСТАНА.KAZINFORM – AITU қосымшасы ұлттық мессенджер мәртебесіне ие болды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Цифрлық даму, ин»новациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Мун Дмитрий Андреевич мәлімдеді.
Оның айтуынша, қосымшаның қауіпсіздігіне қатысты туындаған алаңдаушылықтар негізсіз емес.
Желіде алаяқтардың қосымшаға қол жеткізіп, қылмыстық мақсатта пайдаланғаны туралы ақпараттар тараған. Алайда бұл қауіп тек AITU-ға ғана емес, өзге мессенджерлерге де ортақ.
– Алаяқтар түрлі мессенджерлерді бұзуға тырысады. Мұндай жағдайлар WhatsApp пен Telegram-да да кездеседі. AITU-дың артықшылығы онда биометриялық сәйкестендіру функциясы енгізілген. Бұл қосымшаны қауіпсіз етудің бір жолы. Ақпараттық қауіпсіздік саласында жұмыстар жалғасады, – деді вице-министр.
Акционерлік құрылымға қатысты да нақты жауап берілді. Бүгінде AITU мессенджерінің иелері – «Қазақтелеком» және BTS компаниясы. Қосымшаның барлық инфрақұрылымы Қазақстан аумағындағы «Қазақтелеком» серверлерінде орналасқан.
Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілерге арналған жеке нұсқасын әзірлеу жоспары бар екені белгілі болды.
– Қазіргі таңда AITU жалпы қолданыстағы қосымша. Мемлекеттік қызметшілер де оны пайдаланып жатыр. Біз оларға ыңғайлы болу үшін кері байланысты жинап, жетілдіру жұмыстарын жүргізіп келеміз. Алдағы уақытта мемлекеттік қызметшілерге арналған жеке нұсқасын әзірлеу мүмкіндігін қарастырамыз. Бұл нұсқа, мүмкін, «Қазақтелекомда» емес, өзге тиісті мемлекеттік компанияның балансында болуы ықтимал, – деп түсіндірді Дмитрий Мун.
Сонымен бірге, азаматтардың интернетсіз жағдайда да байланысып, мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігін қарастыру бойынша байланыс операторларымен жұмыс жүргізіліп жатыр.
– Қазір операторлармен өзара іс-қимыл форматын пысықтап жатырмыз. Негізгі мақсат азаматта интернет болмаса да, ол байланысып, кейбір мемлекеттік қызметтерді қолдана алатындай ету. Бұл үшін қосымшада кейбір функциялар интернетсіз де жұмыс істейтін болады. Дегенмен бұл барлық қызмет түрлеріне емес, тек шектеулі бөлігіне қатысты болады, – деді ол.
Бұған дейін, Aitu мессенджерін ай сайын 500 мыңға жуық адам пайдаланатынын жазғанбыз.