АИТВ диагнозымен өмір сүруді қалай үйренуге болады
АСТАНА. KAZINFORM – АИТВ-инфекциясы диагнозымен бетпе-бет келген адамдардың көпшілігі өздерінің болашақ өмірін бұлыңғыр түсте көреді, бұл жағдайдан шығудың жолын таба алмайды. Негізгі себеп әдетте, ауру туралы қолжетімді ақпараттың жетіспеушілігі немесе дұрыс еместігі.
АИТВ-позитивті кезде қалыпты өмірді сақтау терапияны уақытылы қабылдау, салауатты өмір салтын ұстану және дұрыс тамақтану арқылы мүмкін болады. Мұны емделіп жатқан, мамандандырылған мекемелерде ақпараттық қолдау мен психологиялық көмек алатын жүздеген мың науқас растайды.
Сондай-ақ Павлодар облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығында диагнозды қабылдауға және емдеуге бейімділікті дамытуға көмектесуді мақсат ететін мамандарға хабарласу арқылы кешенді қолдау алуға болады.
Емделу тәртібін ұстану – дәрігердің барлық тағайындауын сақтау және маман мен пациент арасындағы ашық ынтымақтастық. Онда терапия мен әл-ауқатқа қатысты кез келген мәселелерді еркін талқылауға болады. Антиретровирустық терапия аурудың өршуін айтарлықтай баяулататын бірнеше дәрі-дәрмекті күнделікті, өмір бойы қабылдауды қамтиды. АИТВ-ға қарсы антиретровирустық терапия (АРВТ) өзінің тиімділігін дәлелдеді. Егер адам медициналық көмексіз АИТВ-мен шамамен 8-10 жыл өмір сүрсе, онда АРВТ-мен бұл кезең бірнеше есе артады. Бұл тәсіл адамға күнделікті іспен айналысуға, демалуға, жұмыс істеуге, толыққанды өмір салтын жүргізуге мүмкіндік береді.
Диагнозды түсіну және қабылдау процесі әдетте бірнеше кезеңнен тұрады:
1. Сенімсіздік және теріске шығару. Адам диагнозды қабылдамайды, оны қате деп санайды, нәтижелерді екі рет тексеруге тырысады немесе оларды мүлдем елемейді.
2. Ашу және агрессия. Тітіркену пайда болады, кінәлілерді іздеу; ашулану басқаларға да, өзіне де бағытталуы мүмкін.
3. Саудаласу. Адам керемет емделуге немесе аурудан құтылудың ерекше тәсілдеріне үміттеніп, тағдырмен «келісуге» тырысады.
4. Апатия және депрессия. Үмітсіздік сезімі пайда болады, болашаққа деген сенім жоғалады, әрекет етуге деген ұмтылыс азаяды.
5. Қабылдау. Адам өзінің диагнозын біледі, АИТВ-ны бақылауға болатынын түсінеді және тек жауапкершілік пен тәртіпті қажет етеді. Өмір сүруге, жоспар құруға және өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасауға деген ұмтылыс қайта оралады.
АИТВ – бұл үкім емес, иммундық статустың төмендеуі, бұл жағдайды бақылауда ұстауға болады. Кеңесшілермен ашық әңгіме сенім тудырады, өйткені бұл адамдар АИТВ-мен өмір сүрудің өзіндік тәжірибесіне ие. Мұның бәрі эмоционалды тәжірибені жеңуге және ішкі тепе-теңдікті, өзіне деген сенімділікті және АИТВ-мен өмір ұзақ, белсенді және бақытты болуы мүмкін деген сенімді сақтауға көмектеседі.
Айта кетейік, ақмолалық әйел АИТВ диагнозына қарамастан дені сау бесінші баласын дүниеге әкелді.