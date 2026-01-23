Ақ үй мен Қытай TikTok-ты сату туралы келісімге келді
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ пен Қытай TikTok-тың АҚШ-тағы операцияларын басқару президент Дональд Трамп қолдайтын инвесторлар тобына берілетіні туралы келісімге келді, деп хабарлайды NBC News.
TikTok жаңа компания, TikTok USDS Joint Venture LLC қосымшасының АҚШ-та қолжетімділігін қамтамасыз ететінін хабарлады.
- Компания кең ауқымды деректерді қорғау, алгоритм қауіпсіздігі, мазмұнды модерациялау және АҚШ пайдаланушылары үшін бағдарламалық жасақтама сапасын қамтамасыз ету арқылы ұлттық қауіпсіздікті қорғайтын белгілі бір кепілдіктер бойынша жұмыс істейді, - делінген мәлімдемеде.
TikTok-тың Бейжіңде орналасқан иесі ByteDance АҚШ бөлімшесіндегі 19,9% үлесін сақтап қалады. Бірлескен кәсіпорынды жеті мүшеден тұратын директорлар кеңесі басқарады.
Жаңа компанияны Адам Прессер басқарады, ал TikTok-тың бас директоры Шоу Чу директорлар кеңесіне қосылады. TikTok-тың айтуынша, директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі америкалықтар болады.
TikTok-тың америкалық нұсқасы америкалық технологиялық алып Oracle, Калифорнияда орналасқан Silver Lake жеке меншік капитал фирмасы және БАӘ-де орналасқан MGX инвестициялық фирмасы сияқты инвесторлар тобына тиесілі болады.
«TikTok-ты сақтап қалуға көмектескеніме қатты қуаныштымын! Енді ол америкалық патриоттар мен инвесторлар тобына тиесілі болады. Болашақта мені TikTok-ты қолданатындар мен жақсы көретіндер ұмытпайды деп үміттенемін», - деді Дональд Трамп Truth Social арнасында.
Трамп өз әкімшілігін «бұл келісімді әдемі аяқтауға» көмектескені үшін мақтады.
АҚШ президенті сонымен қатар Қытай көшбасшысына алғысын білдірді.
- Сондай-ақ, Қытай төрағасы Си Цзиньпинге бізбен ынтымақтастығы және сайып келгенде, келісімді мақұлдағаны үшін алғыс айтқым келеді. Ол басқаша бара алар еді, бірақ олай істемеді және мен оның шешімін жоғары бағалаймын, - деді Трамп.
Америкалықтар TikTok-тың ең үлкен аудиториясын құрайды, елде 200 миллионнан астам белсенді пайдаланушысы бар.
Бұғае дейін 16 жасқа толмағандардың платформаға кіруін шектеу туралы үндеулерге жауап ретінде TikTok ЕО-да адам жасын тексеру жүйесін енгізіп жатқаны хабарланған болатын.