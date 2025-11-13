KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:57, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    АҚШ-та шатдаун бүгін аяқтала ма

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үй бүгін АҚШ тарихындағы ең ұзақ шатдаун аяқталуы мүмкін деп үміттенеді. Президент Дональд Трампқа заң шығарушылар қаржыландыру туралы келісімді жіберуге дайын, деп хабарлайды ANEWZ.

    Ақ үй шатдаун бүгін аяқталады деп үміттенеді
    Фото: ANEWZ

    АҚШ-та шатдаунның басталғанына 43 күн болды.

    — Ақ үй республикашылдардың арқасында бүгін кешке шатдаун аяқталады деп үміттенеді. Президент Трамп бұл дағдарысты тоқтатуды асыға күтіп отыр, — деді Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролин Ливитт.

    Оның айтуынша, Трамп заң жобасына журналистер алдында қол қоюы мүмкін. 

    Заң жобасы үкіметті 30 қаңтарға дейін бұрынғыдай қаржыландырады. Сондай-ақ шатдаун кезінде ақысыз демалысқа жіберілген федералды қызметкерлер жұмысқа қайта оралады. 

    Бұған дейін АҚШ-та 2 500-ден астам рейс кейінге қалдырылғаны туралы жаздық

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар