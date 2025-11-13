АҚШ-та шатдаун бүгін аяқтала ма
АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үй бүгін АҚШ тарихындағы ең ұзақ шатдаун аяқталуы мүмкін деп үміттенеді. Президент Дональд Трампқа заң шығарушылар қаржыландыру туралы келісімді жіберуге дайын, деп хабарлайды ANEWZ.
АҚШ-та шатдаунның басталғанына 43 күн болды.
— Ақ үй республикашылдардың арқасында бүгін кешке шатдаун аяқталады деп үміттенеді. Президент Трамп бұл дағдарысты тоқтатуды асыға күтіп отыр, — деді Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролин Ливитт.
Оның айтуынша, Трамп заң жобасына журналистер алдында қол қоюы мүмкін.
Заң жобасы үкіметті 30 қаңтарға дейін бұрынғыдай қаржыландырады. Сондай-ақ шатдаун кезінде ақысыз демалысқа жіберілген федералды қызметкерлер жұмысқа қайта оралады.
